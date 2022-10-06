Гражданину Беларуси, который наемником пришел на войну РФ против Украины, сообщили о подозрении — СБУ 6 октября, 16:05 Гражданину Беларуси сообщили о подозрении (Фото:ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гражданину Беларуси, который наемником пришел на войну в Украину.

Как установили следователи СБУ, 22-летний белорус сам вышел на российскую частную военную компанию в июле 2022 года.

В ведомстве рассказали, что ему предложили приехать в РФ и уже 19 июля наемник подписал контракт на прохождение военной службы с ЧВК Редут в должности пулеметчика.

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«21 июля наемник прибыл в Изюм Харьковской области, где получил оружие и начал воевать», — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что в августе его передислоцировали в Сватово, а затем в с. Коровий Яр Лиманского района Донецкой области. Там он продолжил выполнять план агрессора по захвату территории Украины.

Благодаря контрнаступлению ВСУ преступную деятельность наемника удалось прекратить и 19 сентября он попал в плен.

В настоящее время с боевиком работают следователи СБУ. Его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемство). Белорусу грозит до десяти лет лишения свободы.

Мероприятия по документированию проводятся при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.