Белорусский пограничник незаконно пересек границу с Украиной 12 июля, 18:04 Украинско-белорусская граница (Фото:Радио Свобода)

Белорусский пограничник незаконно пересек границу с Украиной. На украинской территории его задержали и дали двое суток ареста.

Об этом сообщает Радыё Свабода.

Инцидент произошло 29 июня в 13:20. Но об этом стало известно после публикации решения суда.

Офицер материального обеспечения Брестской пограничной группы пересек границу вне пункта пропуска в Волынской области в направлении Дубок (Беларусь) — Хрипск (Украина). Патруль украинских пограничников задержал его и составил акт о нарушении по части 1 статьи 204−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Суд назначил белорусскому пограничнику двое суток ареста с 29 июня. Он также должен был оплатить судебный сбор в размере 496 гривен. Вероятно, нарушителя уже освободили, и он вернулся в Беларусь. С какой целью он пересекал границу, пока неизвестно.

Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля, но их продлили.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.



Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

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