Белорусские специалисты ремонтируют боевые самолеты россиян — разведка 20 августа, 15:20 Беларусь помогает России в восстановлении боевых самолетов (Фото:ГУР МО)

Белорусские специалисты помогают восстанавливать российские боевые самолеты для дальнейшего применения в войне против Украины.

Об этом сообщает ГУР МО.

По данным разведки, министерство обороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на проведение ремонтно-восстановительных работ авиационной техники.

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«В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически ездят в командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и введению в эксплуатацию авиационной техники на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы ​​Кубинка)», — говорится в сообщении.

В основном работы выполняются на самолетах типа МиГ-29 и их модификациях.



По информации ГУР, специалисты ВС Беларуси осуществляют работы по снятию авиатехники с хранения и по расконсервации для дальнейшего применения в войне против Украины.



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