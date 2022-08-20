Белорусские специалисты ремонтируют боевые самолеты россиян — разведка

20 августа, 15:20
Беларусь помогает России в восстановлении боевых самолетов (Фото:ГУР МО)

Беларусь помогает России в восстановлении боевых самолетов (Фото:ГУР МО)

Белорусские специалисты помогают восстанавливать российские боевые самолеты для дальнейшего применения в войне против Украины.

Об этом сообщает ГУР МО.

По данным разведки, министерство обороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на проведение ремонтно-восстановительных работ авиационной техники.

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«В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически ездят в командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и введению в эксплуатацию авиационной техники на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы ​​Кубинка)», — говорится в сообщении.

В основном работы выполняются на самолетах типа МиГ-29 и их модификациях.

По информации ГУР, специалисты ВС Беларуси осуществляют работы по снятию авиатехники с хранения и по расконсервации для дальнейшего применения в войне против Украины.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Беларусь Российские самолеты Боевые самолеты ГУР Война России против Украины

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