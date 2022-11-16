Белорусские пограничники заявили, что сбили «украинский дрон» 16 ноября, 17:07 В Беларуси показали дрон и сказали, что он украинский (Фото:Пограничный комитет Беларуси / Telegram)

Белорусские пограничники заявили, что 16 ноября сбили из автомата Калашникова дрон, который якобы направлялся с территории Украины в Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного комитета Беларуси, что инцидент произошел в Кобринском районе Пинской области Беларуси, которая граничит с украинской Волынью. В 100 метрах от белорусско-украинской границы якобы обнаружили квадрокоптер, направлявшийся с украинской стороны на территорию Беларуси.

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Он, как утверждают пограничники, был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы в Беларуси. Инцидент назвали «украинской провокацией».

Это не первый раз, когда Беларусь заявляет о том, что «сбила дрон» на границе с Украиной. Так, 4 ноября белорусские пограничники сообщили, что сбили «украинский дрон».

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал стену, которую Украина строит на границе с Беларусью. По его данным, работы ведутся на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях. Он отметил, что уже обустроено около 3 км границы.

В Генштабе сообщали, что на фоне угрозы повторного наступления с территории Беларуси Украина уже нарастила свою группировку на северном направлении.

В украинском Генштабе сообщали, что угроза возобновления наступления РФ с территории Беларуси на Украину растет. Так украинскую сторону хотят вынудить оттянуть силы для охраны северной границы.