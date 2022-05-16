В Украине погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Волат 16 мая, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Командир роты батальона Кастуся Калиновского Павел (Волат) (Фото:Батальён Кастуся Каліноўскага / Facebook)

В Украине погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел с позывным Волат. Об этом сообщили в Facebook батальона.

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Боец был смертельно ранен во время операции по освобождению украинского села от российских оккупантов. Батальон выразил соболезнования родным и близким Павла.



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«"Волат» был настоящим воином-легендой: много раз был ранен, но каждый раз Павел обманывал смерть — и каждый раз возвращался в строй. «Волат» не любил фотографироваться, поэтому после него осталось не так много фото или видео. Но осталась память. Память тех, кого он спас в бою, кто обязан его отваге своей жизнью. Память бойцов его роты, где он был стержнем и сердцем. Память тех, кого он защищал", — сказано в сообщении.



Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что белорусские добровольцы, которые помогают защищать Украину от полномасштабного вторжения России, — одна из самых боеспособных частей Вооруженных Сил Украины.

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