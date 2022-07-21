Белорусов агитируют подписывать контракты с российскими ЧВК — Генштаб 21 июля, 19:14 Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Граждан Беларуси агитируют подписывать контракты на «службу» в частных военных компаниях России.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

В целом, ситуация на фронте следующая:

На Северском направлении враг продолжает обстрелы позиций ВСУ в Сумской области и ведение разведки Бпла.

враг продолжает обстрелы позиций ВСУ в Сумской области и ведение разведки Бпла. На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишков, Прудянки, Чугуева, Удов, Коробочкиного, Залимана и Малиновки.

враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишков, Прудянки, Чугуева, Удов, Коробочкиного, Залимана и Малиновки. На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, Большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье. Провел воздушную разведку недалеко от Дмитровки и Вернополья.

противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, Большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье. Провел воздушную разведку недалеко от Дмитровки и Вернополья. На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянки и Спорного. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Северска, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки.

враг нанес авиационные удары в районах Серебрянки и Спорного. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Северска, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки. На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки.

противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск враг нанес авиаудары у Красногоровки, Каменки, Сладкого и Новоандреевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольское, Новополь, Белогорье. Для корректировки огня артиллерии задействовали беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня вблизи Щербаков, Малой Токмачки и Белогорья.

с целью сковывания действий наших войск враг нанес авиаудары у Красногоровки, Каменки, Сладкого и Новоандреевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольское, Новополь, Белогорье. Для корректировки огня артиллерии задействовали беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня вблизи Щербаков, Малой Токмачки и Белогорья. На Южнобужском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ольгино, Потемкино, Княжевка, Широкое, Терновка, Луч, Котлярово, Первомайское, Новая Заря, Доброе и Белая Криница. Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Пруд — Андреевка.

зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ольгино, Потемкино, Княжевка, Широкое, Терновка, Луч, Котлярово, Первомайское, Новая Заря, Доброе и Белая Криница. Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Пруд — Андреевка. В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет.

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При этом у принудительно мобилизованных, которых свозят для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы. В Генштабе подчеркнули, что это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и, якобы, должно остановить дезертирство.

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