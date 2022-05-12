Фото спутника и дрона. Украинские военные за сутки уничтожили два понтонных моста через Северский Донец 12 мая, 04:46 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные за сутки уничтожили два понтонных моста врага возле Белогоровки, пишет CNN (Фото:BlackSky/CNN)

Вооруженные силы Украины в течение последних суток взорвали два понтонных моста возле Белогоровки Луганской области, остановив попытки российских оккупантов переправиться через Северский Донец. Об этом также свидетельствуют спутниковые снимки, пишет CNN.



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Один из них обнародовала геопространственная разведывательная компания BlackSky. На фото виден российский понтонный мост, пересекающий реку 10 мая, вскоре после того, как украинская артиллерия обстреляла этот район. На одном из концов переправы с западного берега Северского Донца поднимается дым. На восточном тоже видны дым и воронки, в том числе вокруг военной техники, пересекшей мост.

Видео дня

Фото: BlackSky/CNN

Минобороны Украины в Twitter тоже обнародовало фото разрушенных переправ оккупантов. CNN подтвердил достоверность снимков, сделанных дроном. Они свидетельствуют о попытках россиян построить второй понтонный мост через реку — его взорвали вместе с рядом вражеской техники.

«Артиллеристы 17-й отдельной танковой бригады открыли курортный сезон для рашистов. Кто-то купался в реке Северский Донец, а кто-то обожжен майским солнцем», — говорится в посте украинского ведомства.

Фото: Defence of Ukraine/Twitter

Фото: Defence of Ukraine/Twitter

Фото: Defence of Ukraine/Twitter

Фото: Defence of Ukraine/Twitter

10 мая глава Лугасской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что понтонные переправы, которые оккупанты построили через Северский Донец в районе Белогоровки, уничтожены, а в поселке продолжается зачистка от российских военных. На следующий день ВСУ также уничтожили понтонные мосты врага.

Как сообщает Генштаб, на донецком направлении оккупанты пытаются захватить Рубежное и провести наступление на Лиман. Войска РФ также пытаются удержать позиции на правом берегу Северского Донца, готовятся к наступлению в направлениях Курахово и Новопавловки.

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