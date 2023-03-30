Генштаб о ситуации на фронте: Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка остаются в эпицентре боев 30 марта, 07:51 Генштаб рассказал о ситуации на самых горячих участках фронта (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак.

В утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 30 марта, говорится, что в эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. Были обстреляны районы населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также более 15 районов населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Уды, Стрелечья, Глубокое, Красное, Песчаное, Гатище, Волчанск, Бочковое и Комиссарово.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки. Под огонь из артиллерии попали районы населенных пунктов Купянск, Колодязное, Двуречная, Западное, Петропавловка и Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области; Колодязи, Спирное и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют Бахмут, здесь Силы обороны отразили 28 атак. Также войска РФ безуспешно наступали в районе Орехово-Васильевки. Вели огонь по районам населенных пунктов, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новомарково и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имели. Под вражеский огонь попали Новокалиново, Степное, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении зафиксировали обстрелы в районах Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ обороняются. Были обстреляны более 20 районов населенных пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Новоандреевка, Староукраинка, Чаривне Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Новоберислав, Томарино, Разлив Херсонской области и город Херсон.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ЧВК Вагнера не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российской регулярной армии.

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Он отметил, что российские военные уже фактически 9 месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако украинские защитники стабилизируют фронт.