Bellingcat создало интерактивную карту военных преступлениях ВС РФ в Украине

19 марта, 12:52
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На карте собраны все известные случаи военных преступлений РФ в Украине с начала вторжения (Фото:Bellingcat)

На карте собраны все известные случаи военных преступлений РФ в Украине с начала вторжения (Фото:Bellingcat)

Интернет-издиние Bellingcat, специализирующееся на журналистских расследованиях, создало интерактивную карту военных преступлений российских войск в Украине.

На ней отображаются районы, в которых были зафиксированы гибель или ранения мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в результате обстрелов ВС РФ.

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«Сбор данных о происшествиях, указанных на этой карте, начался 24 февраля 2022 года. Пользователи могут просматривать инциденты по дате и местоположению. Мы хотим, чтобы это был живой проект, который будет обновляться до тех пор, пока продолжается конфликт», — рассказали расследователи.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Карта Военные преступления Bellingcat Война России против Украины

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