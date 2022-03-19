Bellingcat создало интерактивную карту военных преступлениях ВС РФ в Украине
На карте собраны все известные случаи военных преступлений РФ в Украине с начала вторжения (Фото:Bellingcat)
Интернет-издиние Bellingcat, специализирующееся на журналистских расследованиях, создало интерактивную карту военных преступлений российских войск в Украине.
На ней отображаются районы, в которых были зафиксированы гибель или ранения мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в результате обстрелов ВС РФ.
«Сбор данных о происшествиях, указанных на этой карте, начался 24 февраля 2022 года. Пользователи могут просматривать инциденты по дате и местоположению. Мы хотим, чтобы это был живой проект, который будет обновляться до тех пор, пока продолжается конфликт», — рассказали расследователи.
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