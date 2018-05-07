Bellingcat обнародовала личности российских офицеров, организовавших теракт в Мариуполе - фото

К теракту причастны девять российских офицеров

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала личности российских офицеров, организовавших в 2015 году обстрел Мариуполя из РСЗО Град.

Согласно их данным, к теракту непосредственно причастны девять кадровых военнослужащих ВС РФ, в том числе генерал, два полковника и три подполковника.

"Это расследование стало возможно благодаря доступу к аудио- и видеоданным, поданным украинскими властями в Международный суд ООН в рамках рассмотрения дела против России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данная информация была передана международным расследовательским СМИ для независимой оценки.

В частности, Ярощук, Цаплюк, Муратов, Власов, Юрченко и Грунчев осуществляли командование батарей РСЗО на различных уровнях в день обстрела Мариуполя или давали целеуказание из другого района на востоке Украины.

В свою очередь Кувшинов, Клименко и Лисай занимались отбором и отправкой артиллерийских командиров и артиллерийских систем на Донбасс.

Ранее сообщалось, что СБУ установлена непосредственная причастность военных РФ к теракту в Мариуполе в 2015 году.