Белгородский губернатор согласился встретиться с РДК, если пленные живы 4 июня, 20:12 Представители РДК записали видеосообщение, в котором предложили Вячеславу Гладкову обмен двух российских солдат на встречу с ним (Фото:Медуза Live/Телеграм)

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Новой Таволжанке, где ему предложили встретиться представители Российского добровольческого корпуса, продолжаются бои. Он выразил готовность к встрече, при условии, что российские пленные живы.

Об этом он заявил в видеообращении в Telegram.

Гладков сообщил, что увидел обращение «негодяев, убийц и фашистов», которые хотят встретиться с ним, предлагая обменять разговор на пленных. Он подчеркнул, что в Новой Таволжанке идет бой.

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Губернатор бредит, что ежедневно от рук «фашистов» гибнут мирные жители, в том числе в Белгородской области.

«Единственное, что меня останавливает от переговоров с ними, это наши ребята, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как бы мне не тяжело это не было говорить… Но если они живы, с 17 до 18 в Шебекино. Гарантирую безопасность», — заявил Гладков.

На сообщение также отреагировал главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, заявив, что если никто не приедет за пленными, то он готов прислать одного из своих высокопоставленных чиновников.

«Денис, если никто не приедет в указанное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных чиновников для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам», — написал Евгений Пригожин, обращаясь к основателю РДК Денису Никитину.

Ранее бойцы легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса сделали предложение обмена двух пленных российских военных на разговор с Вячеславом Гладковым. Встречу предложили провести в воскресенье, 4 июня, до 17:00 в храме в Новой Таволжанке.