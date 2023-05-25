«Нам понравилось, придем еще». Подробности о рейде в Белгородскую область с первых уст — интервью с Цезарем с Легиона Свобода России 25 мая, 19:44 NV Премиум Легион Свобода России и РДК в одном из приграничных районов Украины после рейда в Белгородскую область (Фото:t.me/legionoffreedom)

Последние несколько дней одна из наиболее нашумевших новостей — это рейд Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса в Белгородскую область.

Они, как заявляют, контролировали некоторые населенные пункты в течение суток и зашли на 42 км вглубь России.

Российские добровольцы заявили, что могли дойти и до Белгорода, если бы ставили перед собой такую задачу.

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Один из участников штурма — воин Легиона Свобода России с позывным Цезарь. В интервью Radio NV он рассказал подробности о планировании операции и ее реализации, а также проанонсировал, что такие рейды они будут осуществлять еще.

— Что вы поняли о себе, проведя этот очень успешный рейд? И мы хотим вас поздравить с тем, насколько успешным это было.

— Благодарю вас. Все задачи, которые мы ставили перед собой, были успешно выполнены. Понятно, что задачи были комплексные.

Это были тактические задачи, то есть уничтожение войск противника на поле боя. Это были задачи демонстрации российскому обществу возможности противостояния путинским силовикам, которые подавляют свободу в стране. И это стало ясно всем: российская армия, российские силовики — это колосс на глиняных ногах.