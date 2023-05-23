Легион Свобода России заявил, что сегодня уничтожил мотострелковую роту РФ в Белгородской области 23 мая, 21:28 Кадры Русского добровольческого корпуса на территории РФ (Фото:Скриншот видео Русский добровольческий корпус/Telegram)

Легион Свобода России сообщил, что во время боев в Белгородской области России во вторник, 23 мая, уничтожил мотострелковую роту российской армии.

В Telegram бойцы легиона напомнили, что целью операции в Белгородской области было создание демилитаризованной зоны на границе России с Украиной, уничтожение силовиков путинского режима и демонстрация возможности сопротивления диктатуре и режиму Кремля. Россияне утверждают, что достигли этих целей.

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Также, по словам бойцов, в ходе вчерашних боев силы ФСБ были разгромлены и в панике отступили. После этого на место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку, добавили в легионе.

«Сегодня, 23 числа, в ходе боев легионом была уничтожена мотострелковая рота российской армии», — рассказал один из бойцов подразделения.

Накануне легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.