Ожидайте «бавовну»! Украинская Twitter-армия сеет панику среди жителей РФ, используя абсурдные мемы

30 апреля, 12:57
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В соцсетях сообщают, что на Белгород могут напасть «стерненковцы» (Фото:averonikag/Twitter)

В соцсетях сообщают, что на Белгород могут напасть «стерненковцы» (Фото:averonikag/Twitter)

На фоне участившихся взрывов на стратегически важных объектах в РФ, ответственность за которые Кремль возлагает на ВСУ, среди граждан страны-агрессора все больше зреют опасения, что боевые действия перекинутся на их территорию.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

В свою очередь украинцы из так называемой Twitter-армии всячески подогревают эту тревогу, разгоняя панику различными мемами, абсурдность которых для россиян не всегда очевидна.

Видео дня

В частности, 30 апреля в соцсетях начали распространять хештег #белгород514, намекающий на якобы готовящийся массированный удар ВСУ.

https://mobile.twitter.com/book_fridayOD/status/1520247631251132416
https://mobile.twitter.com/takingreal/status/1520117933757935617
https://mobile.twitter.com/TenbsS/status/1520297722976391168

При этом пользователи иронизируют по поводу незнания россиянами украинского языка и манерой кремлевской пропаганды называть взрыв «хлопком», угрожая им «бавовной» (хлопок — рус.).

https://mobile.twitter.com/IxSkyt/status/1520117641339318273
https://mobile.twitter.com/amalikray/status/1520257213285249025
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https://mobile.twitter.com/VladSandwich/status/1520325589302927366
https://mobile.twitter.com/nlawchyk/status/1520272865958010880
https://mobile.twitter.com/OstapKornilov1/status/1520090721151242242
https://mobile.twitter.com/IxSkyt/status/1520122796613029890
https://mobile.twitter.com/WalmezT23/status/1520286212065538048
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Twitter Российская агрессия Соцсети Белгородская область Россияне Паника Белгород Война России против Украины

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