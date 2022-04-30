Ожидайте «бавовну»! Украинская Twitter-армия сеет панику среди жителей РФ, используя абсурдные мемы 30 апреля, 12:57 Цей матеріал також доступний українською В соцсетях сообщают, что на Белгород могут напасть «стерненковцы» (Фото:averonikag/Twitter)

На фоне участившихся взрывов на стратегически важных объектах в РФ, ответственность за которые Кремль возлагает на ВСУ, среди граждан страны-агрессора все больше зреют опасения, что боевые действия перекинутся на их территорию.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

В свою очередь украинцы из так называемой Twitter-армии всячески подогревают эту тревогу, разгоняя панику различными мемами, абсурдность которых для россиян не всегда очевидна.

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В частности, 30 апреля в соцсетях начали распространять хештег #белгород514, намекающий на якобы готовящийся массированный удар ВСУ.



При этом пользователи иронизируют по поводу незнания россиянами украинского языка и манерой кремлевской пропаганды называть взрыв «хлопком», угрожая им «бавовной» (хлопок — рус.).



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