В Белгороде нашли вторую авиабомбу, из домов эвакуируют более трех тысяч человек 22 апреля, 14:07 Эвакуационные автобусы в Белгороде (Фото:Скриншот с видео)

В российском Белгороде обнаружили вторую авиабомбу, которую, вероятно, сбросил на жилые кварталы города истребитель Су-34 20 апреля. Из домов эвакуируют более трех тысяч человек.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.



По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, саперы обнаружили взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ решили обезвредить его на полигоне.

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«Оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек», — сообщил Гладков.

Он добавил, что людей вывозят во временные пункты размещения, где есть вода и питание. Для этого выделено 90 единиц транспорта.

Позже Baza сообщила, что авиабомба находится под землей, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров.