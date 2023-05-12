«Все идет по плану». В ОК Юг прокомментировали истерику российских «военкоров», заявлявших о «движении танков на Белгород» 12 мая, 11:05 Украинские военные 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

«Плановая истерия была нами заложена с самого начала полномасштабного вторжения. Сначала у них было привидение Киева, а теперь привидение бериславских катеров. Все логично, как они любят повторять: все идет по плану. Просто они не весь план знают», – сказала она в эфире телемарафона.

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Также Гуменюк подробнее рассказала о работе украинских военных, в том числе 406-й артиллерийской бригады, которую во время вечернего обращения поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.

«В условиях контрбатарейного противодействия мощную работу выполняют именно артиллерийские подразделения. В частности, 406-я и 63-я бригады, работающие на юге. За прошедшие сутки у них был очень мощный результат: было уничтожено более 50 рашистов, более десяти единиц техники», – сказала она.

Поздним вечером 11 мая российские пропагандистские Telegram-каналы «военкоров» начали почти одновременно в панической манере писать о якобы «начале» украинского контрнаступления.

В частности, они сообщали, что «украинские танки» якобы двигаются в сторону Белгорода.