Трое погибших, среди раненых двое детей. В Белгород-Днестровском завершили спасательные работы на месте удара РФ по лицею

В Белгород-Днестровском в результате атаки российских оккупантов погибли три человека, еще 14 пострадали (среди них — 2 детей). (Фото: t.me/dsns_telegram)

В Белгород-Днестровском (Одесская область) завершились поисково-спасательные работы на месте атаки , которую осуществили российские оккупанты по учебному заведению 23 июня — погибли трое людей, еще 14 пострадали (в их числе — 2 детей).

Об этом 24 июня сообщили представители ГСЧС Украины.

«Всего к ликвидации последствий удара были привлечены 74 спасателя, 16 единиц техники ГСЧС, кинологи, местные пожарные команды и волонтеры Украинского Красного Креста», — заявили в ведомстве.

Фото: t.me/dsns_telegram

Ранее 23 июня глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что россияне атаковали баллистической ракетой Белгород-Днестровский, в результате чего разрушено учебное заведение.

«12 раненых, девять в среднем состоянии, три в тяжелом, среди них двое 11-классников. Один из них — чемпион Украины по боксу, который также учился в этой школе», — рассказал чиновник в эфире телемарафона Єдині новини.

Вечером того же дня Кипер заявил, что от полученных ранений в больнице скончалась 60-летняя работница школьной столовой. Восемь пострадавших по-прежнему были госпитализированы, среди них два подростка 2009 года рождения, уточнил он.