Бельгия предоставит свои F-16 для обучения украинских пилотов

15 сентября, 19:28
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Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

В пятницу, 15 сентября, правительство Бельгии утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, сообщает Le Soir.

Также уточняется, что шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут подготовку в Бельгии.

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В ближайшие недели Министерство обороны Бельгии направит группу из трех военнослужащих в учебный центр для украинских пилотов F-16 в Дании, которая предоставила для этого свою авиабазу Скрюдструп на юге страны.

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В следующем году Бельгия планирует отправить в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации, а также контингент из около пятидесяти военнослужащих, преимущественно технического персонала, которые будут отвечать за развертывание самолетов F-16.

15 сентября спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью NV рассказал, что опытные летчики из Украины будут учиться пилотировать F-16 в Штатах и Дании, а молодые — в Великобритании.

По его словам, география стран, где будет это обучение проходить, станет только расширяться.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Военные учения Бельгия F-16 Война России против Украины

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