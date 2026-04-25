Комбинированная российская атака: в Белой Церкви повреждены объекты инфраструктуры и склады, возникли пожары и сильное задымление

25 апреля, 09:56
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Задымление в Белой Церкви после российской атаки шахедами, 25 апреля 2026 года (Фото: Владимир Вовкотруб / Facebook)

Задымление в Белой Церкви после российской атаки шахедами, 25 апреля 2026 года (Фото: Владимир Вовкотруб / Facebook)

В городе Белая Церковь Киевской области в результате российской комбинированной атаки ночью в субботу, 25 апреля, возникли пожар и масштабное задымление, сообщил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб.

Обновлено в 09:53. По данным Киевской ОВА, в Белоцерковском районе повреждены объекты критической инфраструктуры, складские и производственные помещения. Также враг повредил помещения и спецтехнику аварийно-спасательного отряда ГСЧС. Пострадавших среди гражданских нет.

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В горсовете сообщили о попадании российских воздушных целей. Экстренные службы начнут ликвидацию последствий атаки, как только позволит ситуация, указал Вовкотруб.

Жителей Белой Церкви призвали плотно закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали о группах БПЛА на Белую Церковь, а также ракеты в направлении Киева и области.

Россия нанесла комбинированный удар 666 дронами и ракетами по Украине. В Днепре в результате попаданий в дома и промышленный объект трое погибших и 21 пострадавший.

Также о попадании сообщалось в Харькове.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Белая Церковь Киевская область Война России против Украины атака шахедов

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