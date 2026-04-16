Россия ударила по Белой Церкви и Броварскому району Киевской области, повреждены предприятие и дома

В Киевской области в результате российского массированного обстрела в ночь на четверг, 16 апреля, фиксируют повреждения в двух районах — Белоцерковском и Броварском. Об этом сообщает руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.

Из-за ударов ракетами и дронами в Белой Церкви повреждены производственные помещения предприятия и частный дом. В Броварском районе повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

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По данным ОВА, пострадавших в регионе нет. На местах обстрелов работают все службы.

За последние сутки Россия осуществила две волны комбинированных атак на Украину с использованием 659 БпЛА и 44 ракет. ПВО Украины обезвредила 31 ракету и 636 БпЛА.

По состоянию на утро 16 апреля было известно о 15 погибших и более 80 раненых в Украине после ночного обстрела. Больше всего людей погибли в Одессе – восемь, еще 16 — ранены. Также известно о четырех погибших, среди которых есть 12-летний ребенок, и более 50 пострадавших в Киеве.

В Днепропетровской области в результате обстрела РФ ночью трое погибших и 25 раненых. О разрушениях сообщалось в Харькове и Полтавской области.