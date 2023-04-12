Беларусь вновь призывает к перемирию в российской войне против Украины 12 апреля, 20:41 Сергей Алейник (Фото:МИД Беларуси)

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник в среду, 12 апреля, призвал «немедленно» объявить перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной и начать переговоры.

Об этом пишет пресс-служба МИД Беларуси в Twitter.

«Позиция Минска по Украине однозначна: надо остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — заявил он во время визита в Будапешт.

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Алейник добавил, что Беларусь и Венгрия, якобы, находятся на стороне мира.

По его словам, Минск якобы «предпринимал и будет предпринимать все возможные усилия для деэскалации конфликта».

«Мы никогда не создавали проблем ни соседям, ни другим странам. Не делаем этого и сейчас. Беларусь — исключительно миролюбивая страна», — считает глава белорусского МИД.

31 января белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что боевые действия в Украине «нужно прекратить» и объявить «перемирие».

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства. В Белом доме говорили, что не видят признаков, что Россия готова к настоящей дипломатии и продолжат помогать Киеву на поле боя.