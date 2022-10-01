«Военные, ракетные комплексы Искандер, С-300, C-400». Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для армии РФ — ЦПД 1 октября, 17:36 Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко превратил страну в плацдарм для армии Российской Федерации.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что 20 сентября из РФ в Минск прибыли 130 наемников ПВК Лига (Вагнер), которые могут быть вовлечены в организацию провокаций на белорусско-украинской границе.

Видео дня

По предварительным данным, сейчас на территории Беларуси находится около 1 тысячи российских военных, размещен один дивизион ракетного комплекса Искандер, три дивизиона С-300 и C-400, осуществляющие запуски крылатых ракет по Украине.

По словам белорусского оппозиционера Латушко, Лукашенко приступил к модернизации железных дорог, чтобы Беларусь имела возможность в период ноябрь-декабрь разместить до 120 тыс. мобилизованных российских солдат. Эту же информацию подтверждает ГУР МО Украины, сообщая, что Беларусь уже готовится встретить 20 тыс. мобилизованных из РФ.

Лукашенко также заявил, что "белорусы ни для кого не были источником опасности". В ЦПИ такие заявления считают «откровенной манипуляцией».