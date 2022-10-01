«Военные, ракетные комплексы Искандер, С-300, C-400». Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для армии РФ — ЦПД

1 октября, 17:36
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко превратил страну в плацдарм для армии Российской Федерации.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что 20 сентября из РФ в Минск прибыли 130 наемников ПВК Лига (Вагнер), которые могут быть вовлечены в организацию провокаций на белорусско-украинской границе.

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По предварительным данным, сейчас на территории Беларуси находится около 1 тысячи российских военных, размещен один дивизион ракетного комплекса Искандер, три дивизиона С-300 и C-400, осуществляющие запуски крылатых ракет по Украине.

По словам белорусского оппозиционера Латушко, Лукашенко приступил к модернизации железных дорог, чтобы Беларусь имела возможность в период ноябрь-декабрь разместить до 120 тыс. мобилизованных российских солдат. Эту же информацию подтверждает ГУР МО Украины, сообщая, что Беларусь уже готовится встретить 20 тыс. мобилизованных из РФ.

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Лукашенко также заявил, что "белорусы ни для кого не были источником опасности". В ЦПИ такие заявления считают «откровенной манипуляцией».

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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