«Понимаем все угрозы». Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью 25 декабря, 14:41 Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой (Фото:МВД)

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, перемещение техники или войск по ту сторону не наблюдается, рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Конечно, Беларусь усилила свою границу с нашей страной, и там об этом неоднократно отмечали. Они якобы видят там какую-то "угрозу" с нашей стороны», - сказал Демченко в эфире телемарафона.

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По его словам, те подразделения, которые были брошены в Беларуси на усиление границы, там так и остаются и не меняется ни их количество, ни характер действий.

«Но, внимание Украины больше приковано к действиям вглубь территории Беларуси. Там проходят совместные учения подразделений Беларуси и России. Когда недавно Беларусь осуществляла внезапную проверку боеготовности своих подразделений. Ну и, собственно, так называемое их развертывание войск Союзного государства», — отметил Демченко.

Он обратил внимание, что в последнее время наблюдаются такие нагнетания ситуации, к ним прибегают и Беларусь, и Россия.

«Таким образом, они пытаются демонстрировать, что они к чему-то готовятся, чтобы содержать определенное количество украинских сил на этом направлении, чтобы мы не переместили их на более важные, где ведутся бои. Украина, конечно, никогда не исключала того, что из Беларуси снова могут пойти войска или с России. Ну и Россия давит на Беларусь, для того чтобы она приобщилась к открытой войне против Украины», — объяснил Демченко.

Он акцентировал, что Беларусь, по сути, уже является участницей этой войны, поскольку предоставляет россиянам для ведения агрессии свою территорию и воздушное пространство.

«Наша главная задача – быть готовыми. Мы понимаем все опасности. К настоящему моменту ударной группировки, которая была бы готова совершить вторжение, ее нет. Но наши силы максимально укрепляют границу с этой страной, чтобы мы могли дать отпор агрессору, если он придет с этого направления», — подытожил представитель Госпогранслужбы.