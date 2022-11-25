«Может быть и в декабре». Лукашенко оттягивает момент вторжения, но Беларусь уже готова к войне — Бутусов

25 ноября, 17:49
Эксклюзив НВ
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Александр Лукашенко (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Александр Лукашенко (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ о планах белорусского и российского диктаторов Александра Лукашенко и Владимира Путина по продлению линии фронта с Украиной.

«Есть все основания говорить о росте угрозы со стороны Беларуси. Это стратегически выгодно России, Ей нужно растянуть как можно шире наш фронт, создать угрозу нашим линиям коммуникации и втянуть еще белорусскую армию в войну — увеличить свою численность», — убежден Бутусов.

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Поэтому сейчас Беларусь уже провела мобилизационную подготовку, а белорусские войска вместе с российскими отрабатывают слаживание, продолжил журналист.

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«То, что сейчас делает Беларусь, это очень активная подготовка к полномасштабной войне. Конечно, Лукашенко оттягивает этот момент, поскольку пока он напрямую не втянул свою армию в войну, может гораздо больше сторговаться с Путиным. Но Беларусь, тем не менее, очень быстро к войне приближается. Это может стать фактом в ближайшее время. <...> Беларусь уже сейчас готова к войне. Это может быть и декабрь», — считает Бутусов.

Журналист рассчитывает на то, что у Украины есть достаточные разведывательные возможности, чтобы за два-три дня до вторжения получить точную информацию.

https://www.youtube.com/watch?v=XC1o5hACUAI&t=513s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Украинско-белорусская граница Юрий Бутусов Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины Беларусь учения Беларусь война когда нападет Беларусь

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