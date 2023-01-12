СМИ показали фото военного аэродрома в Беларуси с российской техникой — снимки со спутника 12 января, 21:43 Фото были сделаны спутником Airbus 7 января 2023 года (Фото:Konrad Muzyka — Rochan Consulting/Twitter)

На военном аэродроме Зябровка в Гомельской области спутники зафиксировали ЗРК С-300/400, ЗРПК Панцирь и другое оружие. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн утверждает, что военная техника принадлежит войскам РФ.

Фото, которые были сделаны спутником Airbus 7 января 2023 года, опубликовал военный аналитик Конрад Музык в Twitter.

На свежих фото можно заметить дивизион из 9-и единиц зенитно-ракетных комплексов С-300/400 и ЗРПК Панцирь, а также грузовые машины, сообщает Беларускі Гаюн в Telegram.

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Также на фото видны несколько радаров, которые аналитический центр Rochan Consulting определили, как 76N6 и 64N6E, говорится в сообщении.

«В сухом остатке, свежие спутниковые снимки в очередной раз подтверждают, что на аэродроме Зябровка продолжает располагаться база ВС РФ», — сообщает Гаюн.

Фото: Konrad Muzyka - Rochan Consulting/Twitter

12 января в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ наращивают авиационную группировку на территории Беларуси под видом совместных с Минском учений.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси.

По данным Госпогранслужбы Украины в Беларуси находится чуть более 10 тысяч российских военных. 27 декабря спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на территории республики не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.