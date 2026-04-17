Провокации со стороны Беларуси станут ошибкой для Александра Лукашенко и его режима, заявил глава руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

По всей вероятности, режим Александра Лукашенко в Беларусиполучил из Кремля задание — держать украинские войска в напряжении перед весенне-летней попыткой российских оккупантов штурмовать позиции на Востоке и Юге Украины.

Об этом 17 апреля заявил глава заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Похоже, Беларусь действительно получила задание от РФ — перед их весенне-летней попыткой штурмовых действий на Востоке и Юге — держать наши силы в напряжении. В любом случае, провокации со стороны Беларуси станут ошибкой для Лукашенко и его режима», — подытожил он.

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17 апреля президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил —РФ надеется, что ей удастся втянуть в свою войну против Украины и соседнюю Беларусь.

Глава украинского государства отметил, со ссылкой на данные разведки, что в приграничье Беларуси строятся дороги к территории Украины и налаживаются артиллерийские позиции.

«Поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость. (…) Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок», — сообщил президент Зеленский.

7 апреля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что российские агрессоры используют территории Беларуси, Румынии, Молдовы и непризнанного Приднестровья для пролета своих ударных дронов в Украину.

6 апреля советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов опроверг информацию о строительстве в Беларуси аэродромов для запуска дронов типа шахед по Украине. Он пояснил, что автор соответствующей статьи на сайте Forbes неверно интерпретировал слова президента Зеленского и назвал антенны дистанционного управления дронами «базами дальнего действия».

На самом деле Владимир Зеленский 23 марта говорил об уничтожении четырех пунктов управления шахедами в Беларуси, которые обеспечивали дистанционное управление дронами на большом расстоянии, напомнил Сергей Бескрестнов.