Беларусь проверяет боевую готовность своего спецназа — Генштаб
Беларусь проверяет боевую готовность сил специальных операций (Фото:Владимир Блинов, Ваяр)
По данным украинского Генштаба, в частях сил специальных операций Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности.
В утренней сводке говорится, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском направлении армия РФ из ствольной и реактивной артиллерии обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из артиллерии из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Харьков, Борщева, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Адамовки, Курульки, Крестища, Сулиговки, Долгенького и Большой Камышевахи.
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