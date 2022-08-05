Беларусь проверяет боевую готовность своего спецназа — Генштаб 5 августа, 07:23 Беларусь проверяет боевую готовность сил специальных операций (Фото:Владимир Блинов, Ваяр)

По данным украинского Генштаба, в частях сил специальных операций Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности.



В утренней сводке говорится, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении армия РФ из ствольной и реактивной артиллерии обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из артиллерии из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Харьков, Борщева, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Адамовки, Курульки, Крестища, Сулиговки, Долгенького и Большой Камышевахи.

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