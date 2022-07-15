Беларусь продлила военные учения вблизи границ Украины

15 июля, 17:55
Учения в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Учения в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлены по меньшей мере до 23 июля.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

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Военные учения будут проходить на белорусских полигонах:

  • Борисовский (227) до 23 июля;
  • Стрельбище № 1 под Минском (Уручье) до 23 июля;
    • Гожский (под Гродно) до 22 июля;
      • Брестский до 23 июля;
        • Репище (Осиповичи) до 22 июля;
          • Марьина Горка до 23 июля;
            • Лосвидо (под Витебском) до 23 июля;
              • Неман (под Березовкой) до 22 июля;
                • Обуз-Лесной (под Барановичами) 22 июля;
                  • Чепелево (под Слонимом) до 22 июля;
                    • Доманово (под Ивацевичами) до 22 июля;
                      • Стрельбище под Старыми Дорогами до 22 июля;
                        • Заслоновое (под Лепелем) до 23 июля.
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                          При этом 17 июля будет выходной для всех полигонов, а также некоторые учения не будут проходить и 16 июля.

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                          «Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продолжений составило 12 недель. Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям», — говорится в сообщении.

                          Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля. Теперь же их продлили.

                          Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

                          https://www.youtube.com/watch?v=9p-yk2-dtWQ

                          В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

                          Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

                          Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

                          Редактор: Евгений Василенко

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