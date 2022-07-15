Беларусь продлила военные учения вблизи границ Украины 15 июля, 17:55 Учения в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлены по меньшей мере до 23 июля.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Военные учения будут проходить на белорусских полигонах:

Борисовский ( 227) до 23 июля;

227) до 23 июля; Стрельбище № 1 под Минском ( Уручье) до 23 июля;

Уручье) до 23 июля; Гожский ( под Гродно) до 22 июля;

под Гродно) до 22 июля; Брестский до 23 июля;

Репище ( Осиповичи) до 22 июля;

Осиповичи) до 22 июля; Марьина Горка до 23 июля;

Лосвидо ( под Витебском) до 23 июля;

под Витебском) до 23 июля; Неман ( под Березовкой) до 22 июля;

под Березовкой) до 22 июля; Обуз-Лесной ( под Барановичами) 22 июля;

под Барановичами) 22 июля; Чепелево ( под Слонимом) до 22 июля;

под Слонимом) до 22 июля; Доманово ( под Ивацевичами) до 22 июля;

под Ивацевичами) до 22 июля; Стрельбище под Старыми Дорогами до 22 июля;

Заслоновое ( под Лепелем) до 23 июля.

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При этом 17 июля будет выходной для всех полигонов, а также некоторые учения не будут проходить и 16 июля.

«Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продолжений составило 12 недель. Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям», — говорится в сообщении.

Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля. Теперь же их продлили.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

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