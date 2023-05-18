В Беларуси появилась линия «зубов дракона» в 20 км от украинской границы — Беларускі Гаюн 18 мая, 16:37 В 10 км от Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений (Фото:пресс-служба МВД)

Беларусь строит фортификационные сооружения и устанавливает противотанковые укрепления, «зубы дракона», в 20 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По их данным, в 10 км от Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений — «зубы дракона».

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Группа отмечает, что рядом с «зубами» идут строительные работы по сооружению, предположительно, фортификационных сооружений.

«Символично, что сегодня утром на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ Лукашенко назвал украинское наступление „дезинформацией“ и заявил, что „никакого „контрнаступа“, с моей точки зрения, нет и быть не может“. То есть в контрнаступление Лукашенко не верит, но все рано решил перестраховаться?» — говорится в сообщении.

Инфографика: Беларускі Гаюн/Telegram

Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что на территории Беларуси остаются около 2800 военнослужащих РФ.