Беларусь перебросила танки и другую технику к литовской границе — Беларускі Гаюн 6 апреля, 21:28 Беларусь (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Беларусь перебросила к границе с Литвой, по меньше мере, десять танков, БТРы, БМП и МТ-ЛБ.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в четверг, 6 апреля.

«В приграничье с Литвой ночью переброшено не менее 10-и танков 120-й бригады», — говорится в сообщении группы.

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По их данным, ночью на ЖД-станцию Гудогай, которая находится в 9 км от границы с Литвой, прибыл эшелон с не менее чем 20-ю единицами техники армии Беларуси. Мониторинговой группе известно, что среди техники в эшелоне прибыло не менее 10−15 танков Т-72Б/Б3, БТРы, БМП и МТ-ЛБ.

«По нашим данным, переброшена была техника 120-й бригады ВС РБ (дислоцируется в Уручье, Минск), выехал эшелон еще вчера вечером», — добавили они.

3 апреля в Беларуси начали внезапную проверку боеготовности армии. Там предупредили, то на время маневров запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

В Минобороны Беларуси заявляли, что с 5 по 7 апреля Беларусь проведет учения на границе с Польшей.