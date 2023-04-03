Наев о проверке боеготовности армии Беларуси: ВСУ всегда готовы к адекватному реагированию 3 апреля, 20:52 3 апреля в Беларуси начали внезапную проверку боеготовности армии (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Силы обороны Украины следят за перемещение военной техники в Беларуси и находятся в постоянной боевой готовности, заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в Telegram.

Наев подчеркнул, что наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности армии Беларуси.

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«Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки», — сказал он.

Он добавил, что Силы обороны и безопасности находятся в постоянной боевой готовности в северной операционной зоне и всегда готовы к адекватному реагированию.

3 апреля в Беларуси начали внезапную проверку боеготовности армии. Там предупредили, то на время маневров запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.