Наев о проверке боеготовности армии Беларуси: ВСУ всегда готовы к адекватному реагированию
3 апреля в Беларуси начали внезапную проверку боеготовности армии (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)
Силы обороны Украины следят за перемещение военной техники в Беларуси и находятся в постоянной боевой готовности, заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в Telegram.
Наев подчеркнул, что наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности армии Беларуси.
«Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки», — сказал он.
Он добавил, что Силы обороны и безопасности находятся в постоянной боевой готовности в северной операционной зоне и всегда готовы к адекватному реагированию.
3 апреля в Беларуси начали внезапную проверку боеготовности армии. Там предупредили, то на время маневров запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.