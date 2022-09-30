Угроза с севера. Белорусские аэродромы и железную дорогу готовят к приему войск — Генштаб 30 сентября, 04:02 Ранее белорусские оппозиционеры сообщили, что Лукашенко готовится напрямую вступить в войну против Украины (Фото:Franak Viačorka/Twitter)

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что белорусские аэродромы и железную дорогу готовят к приему войск.



В частности, на военном аэродроме Лунинец в 50 км от Украины начался ремонт казарм, общежитий, складских помещений. Такие же работы проводятся и на аэродроме Зябровка в 25 км от Украины

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«Все это указывает на вероятные намерения длительного использования этого аэродрома, в том числе и подразделениями России», — заявил Громов.

Он отметил, что в районе города Осиповичи в 180 км от Украины зафиксированы ракетные дивизионы Искандер.

«Проходят мероприятия по проверке и подготовке белорусской железной дороги для перевозки войск. Также, по имеющейся информации, под руководством лиц из ПВК Вагнера (РФ) продолжается подготовка сотрудников частного охранного предприятия Гарт-сервис (РБ)», — сообщил Громов.

29 сентября один из лидеров белорусской оппозиции, заместитель председателя объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко готовится вступить в войну против Украины.

На своей странице в Twitter он сообщил, что Лукашенко якобы планирует развернуть в Беларуси 120 тысяч солдат РФ в течение ноября-февраля текущего года. При этом сама Беларусь якобы обязуется мобилизовать около 100 тысяч своих солдат.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников выразил убеждение, что граждане Беларуси не мотивированы воевать против Украины.

«Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, ибо мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной», — заявил он.