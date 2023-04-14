В Беларуси готовят площадки для стратегического ядерного оружия — министр обороны

14 апреля, 14:35
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Виктор Хренин (Фото:president.gov.by)

Виктор Хренин (Фото:president.gov.by)

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин угрожает, что «если понадобится» страна готова разместить на своей территории стратегическое ядерное оружие. Говорит, что уже готовят площадки.

Об этом он сказал в пятницу, 14 апреля, сообщает пропагандистское агентство Белта.

Хренин заявил, что для ответа в случае «продолжения враждебной риторики» Запада Беларусь подготовила технику, самолеты, «способные нести ядерные боеприпасы», и получила от России комплекс Искандер, «способный применять ракеты с ядерными боеголовками».

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«Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг», — сказал Хренин, пригрозив, что «на силу будем отвечать только силой».

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК «Искандер», которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подвергли критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Ядерное оружие Беларусь Ядерная угроза

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