В Беларуси готовят площадки для стратегического ядерного оружия — министр обороны 14 апреля, 14:35 Виктор Хренин (Фото:president.gov.by)

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин угрожает, что «если понадобится» страна готова разместить на своей территории стратегическое ядерное оружие. Говорит, что уже готовят площадки.

Об этом он сказал в пятницу, 14 апреля, сообщает пропагандистское агентство Белта.

Хренин заявил, что для ответа в случае «продолжения враждебной риторики» Запада Беларусь подготовила технику, самолеты, «способные нести ядерные боеприпасы», и получила от России комплекс Искандер, «способный применять ракеты с ядерными боеголовками».

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«Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг», — сказал Хренин, пригрозив, что «на силу будем отвечать только силой».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК «Искандер», которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подвергли критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.