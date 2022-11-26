«Армия Беларуси может атаковать в декабре». Что осталось от наземных сил РФ в Украине и как они будут пополняться — интервью с Бутусовым

26 ноября, 15:25
Эксклюзив НВ
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Украинский военный из 58 ОМБр (Фото:Константин и Влада Либеровы/instagram)

Украинский военный из 58 ОМБр (Фото:Константин и Влада Либеровы/instagram)

Автор: Алексей Тарасов

Российские наземные силы понесли очень тяжелые потери в Украине, а потому теперь они пополняются мобилизованными, отмечает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

Кого еще Россия пошлет на места своих погибших, насколько готов узурпатор Александр Лукашенко к приказу войскам Беларуси вторгнуться в Украину и решится ли российский диктатор применить химическое оружие против украинцев, Бутусов говорил в интервью Радио НВ.

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— Массированные обстрелы России влияют на нашу энергетическую инфраструктуру. Многие говорят, что мы должны ожидать таких ударов всю зиму, что ситуация скорее всего будет только ухудшаться, к сожалению. Как вы думаете, какой должна быть правильная коммуникация на этот счет?

— Нужно сказать людям, что нужно готовиться к тому, что у нас скоро будет блекаут, мы не сможем снабжать всех электричеством, всех потребителей в городах. Конечно, нужно организовывать систему, каким образом можно спасти тех людей, которые имеют ограниченное движение, которым нужна помощь в этих условиях.

И [надо] готовить к защите другие объекты инфраструктуры, потому что после уничтожения энергетики Россия ударит по транспортной инфраструктуре, прежде всего по мостам, железнодорожному сообщению. И к этому тоже нужно готовиться: заранее рассредоточивать важные объекты, например такие, как локомотивы; укреплять те уязвимые точки, которые мы рассредоточить не можем, которые известны противнику.

Требуется комплекс мер, который должен предусматривать оборонное планирование: защита наших уязвимостей, уменьшение эффективности оружия, которое применяет Российская Федерация. И, конечно, нужно изменять и систему боевого управления. Нужно делать вещи, которые позволили бы в этих условиях децентрализованно действовать войскам. Речь идет о создании логистики, накоплении ее заранее на разных направлениях, рассредоточении баз снабжения.

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Большое количество вещей нужно проговаривать на разных уровнях. Не все нужно говорить открыто, но общие вещи должны быть проговорены, объявлены. Люди должны понимать, что есть четкий план и четкое понимание, как справиться с этим страшным нашествием.

— Есть мнение, что сейчас с этими массированными обстрелами нашей инфраструктуры Россия ставит на карту все. Для нее важно сейчас принудить Украину к переговорам, заморозить эту войну для того, чтобы перегруппироваться, набраться сил и снова напасть. Потому не стоит сейчас считать, сколько ракет осталось у РФ. Вы соглашаетесь с этим мнением?

Теги:   Россия Владимир Путин Интервью НВ Российская агрессия Александр Лукашенко Химическое оружие Юрий Бутусов Частная военная компания Вагнера Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины Беларусь война когда нападет Беларусь

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