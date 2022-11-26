«Армия Беларуси может атаковать в декабре». Что осталось от наземных сил РФ в Украине и как они будут пополняться — интервью с Бутусовым 26 ноября, 15:25 Эксклюзив НВ Украинский военный из 58 ОМБр (Фото:Константин и Влада Либеровы/instagram)

Российские наземные силы понесли очень тяжелые потери в Украине, а потому теперь они пополняются мобилизованными, отмечает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

Кого еще Россия пошлет на места своих погибших, насколько готов узурпатор Александр Лукашенко к приказу войскам Беларуси вторгнуться в Украину и решится ли российский диктатор применить химическое оружие против украинцев, Бутусов говорил в интервью Радио НВ.

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— Массированные обстрелы России влияют на нашу энергетическую инфраструктуру. Многие говорят, что мы должны ожидать таких ударов всю зиму, что ситуация скорее всего будет только ухудшаться, к сожалению. Как вы думаете, какой должна быть правильная коммуникация на этот счет?

— Нужно сказать людям, что нужно готовиться к тому, что у нас скоро будет блекаут, мы не сможем снабжать всех электричеством, всех потребителей в городах. Конечно, нужно организовывать систему, каким образом можно спасти тех людей, которые имеют ограниченное движение, которым нужна помощь в этих условиях.

И [надо] готовить к защите другие объекты инфраструктуры, потому что после уничтожения энергетики Россия ударит по транспортной инфраструктуре, прежде всего по мостам, железнодорожному сообщению. И к этому тоже нужно готовиться: заранее рассредоточивать важные объекты, например такие, как локомотивы; укреплять те уязвимые точки, которые мы рассредоточить не можем, которые известны противнику.

Требуется комплекс мер, который должен предусматривать оборонное планирование: защита наших уязвимостей, уменьшение эффективности оружия, которое применяет Российская Федерация. И, конечно, нужно изменять и систему боевого управления. Нужно делать вещи, которые позволили бы в этих условиях децентрализованно действовать войскам. Речь идет о создании логистики, накоплении ее заранее на разных направлениях, рассредоточении баз снабжения.

Большое количество вещей нужно проговаривать на разных уровнях. Не все нужно говорить открыто, но общие вещи должны быть проговорены, объявлены. Люди должны понимать, что есть четкий план и четкое понимание, как справиться с этим страшным нашествием.

— Есть мнение, что сейчас с этими массированными обстрелами нашей инфраструктуры Россия ставит на карту все. Для нее важно сейчас принудить Украину к переговорам, заморозить эту войну для того, чтобы перегруппироваться, набраться сил и снова напасть. Потому не стоит сейчас считать, сколько ракет осталось у РФ. Вы соглашаетесь с этим мнением?