«Лукашенко — ключевая фигура». Беларусь депортировала тысячи украинских детей и «перевоспитывает» их — The Telegraph 18 июля, 10:42 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

В Беларусь с сентября 2022 года депортировали около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет. К осени это число может вырасти до 3000, сообщает The Telegraph.



Как пишет издание, детей принудительно вывезли в как минимум четыре лагеря, а некоторые из них уже прошли «военную подготовку». По данным The Telegraph, детей размещают в Минской области в санатории Острошицкий городок, центре Зубренок и лагере Дубрава, а также в Гомельской — в лагере Золотые пески.

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Маршрут для депортации пролегает через российский Ростов-на-Дону, откуда детей перевозят на поезде в Минск, а затем на автобусах на различные локации. Некоторых детей, пишут журналисты, вывозят из Беларуси в Россию, в частности на дальний восток.

Также, как выяснил The Telegraph, в российских лагерях украинских детей «перевоспитывают», рассказывают, что они «россияне», заставляют учить российский гимн и настраивают против Украины перед тем, как незаконно отдать их в какую-то семью. Если же дети сопротивляются, их бьют.

Журналисты пишут, что в Международный уголовный суд в Гааге передали доказательства относительно диктатора Александра Лукашенко и других официальных лиц Беларуси, связанных с массовой депортацией.

В белорусской оппозиционной группе Национальное антикризисное управление заявили, что Лукашенко — «ключевая фигура», ответственная за насильственную депортацию украинских детей, и давал указания по организации финансирования этих процессов.

Ранее об участии Беларуси в депортации украинских детей говорил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По данным Киева, россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч детей, в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6000.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

