Армия Беларуси не участвует в войне России против Украины — ГУР

27 января, 19:25
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Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Белорусская армия, по данным украинской разведки, не участвует в боевых действиях на территории Украины, но теоретически белорусы могут воевать в составе оккупационных войск в качестве наемников.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Наземных войск Беларуси на территории Украины нет из тех, кто участвует в полномасштабном вторжении со стороны рашистов. Теоретически мы не можем исключать присутствие разного рода наемников из разных стран мира», — сказал он.

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Он добавил, что разведка наблюдает случаи участия иностранных наемников в составе оккупационных войск.

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«Но белорусская армия вместе с регулярными войсками рашистов участия в настоящее время не принимает», — отметил Юсов.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что во временно оккупированную Кирилловку въехали белорусские военные.

По его словам, местные жители увидели нашивки витебской части на их форме.

https://www.youtube.com/embed/I1Vv5RseTAs
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Беларусь Бои Боевые действия белорусская армия

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