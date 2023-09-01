«Мы реагируем». В Беларуси стартовали военные учения, Украина усилила оборону государственной границы — Наев 1 сентября, 09:46 Сергей Наев (Фото:https://t.me/SerhiyNaiev)

В Беларуси стартовали военные учения Боевое братство — 2023, они продлятся до 6 сентября, Украина усилила оборону государственной границы.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в пятницу, 1 сентября в Telegram.

Наев заявил, что по военной науке Украина всегда адекватно реагирует на любые изменения в оперативной боевой обстановке.

Видео дня

«Это простая, но очень нужная военная работа», — добавил он.



По его словам, для нас любые действия со стороны врага, в частности проведение учений на их территории, — это определенный аспект повышения опасности.

Наев рассказал, что «мы реагируем», а командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях.

«Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего угодно. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему реагированию», — сказал он.