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Бекирову предложили признать вину в обмен на домашний арест — адвокат

27 мая, 20:59
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Бекирову предложили признать вину в обмен на домашний арест — адвокат - фото

Элеонора Бекирова via Facebook

Эдем Бекиров

Российский следователь предложил политзаключенному активисту Эдему Бекирову признать вину в обмен на домашний арест, заявил адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Во время ознакомления защиты с экспертизами, следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Если признаешь вину — сразу домашний арест. Эдем-ага повторил, что он не делал того, что ему говорят, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел», — сказал он.

По словам правозащитника, простого признания недостаточно.

«Я, как адвокат, спросил следователя, что будет дальше после признания вины? Простого признания недостаточно же. Далее они потребуют назвать фамилии наших лидеров как заказчиков», — сказал он.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто его убить». Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

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