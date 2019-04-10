Бекирова в течение месяца направят на обследование - омбудсмен Вчера, 23:22 314 Цей матеріал також доступний українською Элеонора Бекирова via Facebook У Бекирова есть инвалидность первой группы Элеонора Бекирова via Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что дальнейшее содержание политзаключенного Эдема Бекирова в СИЗО может привести к фатальным последствиям.

Об этом она написала в Facebook.

Денисова напомнила, что у Бекирова есть инвалидность первой группы, у него диабет, болезнь сердца, отсутствует нижняя конечность.

“Тяжелое состояние Эдема Бекирова фактически подтверждается и российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая в ответ на мое письмо сообщила, что в этом месяце Эдема Бекирова направят для проведения медицинского обследования в Главное бюро медико-социальной экспертизы Крыма с целью "установления группы инвалидности", – написала она.

В среду, 10 апреля в оккупированном Крыму Киевский районный "суд" Симферополя принял решение продлить срок ареста политзаключенному Эдему Бекирову до 12 июня.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.