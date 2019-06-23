В СИЗО, где удерживают Бекирова, произошла вспышка кори — Денисова Вчера, 12:32 266 Цей матеріал також доступний українською Іслам Веліляєв / Facebook Іслам Веліляєв / Facebook

В СИЗО, где удерживают тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, произошла вспышка кори.

Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

По словам омбудсмена, Бекиров не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета очень высока возможность его заражения, что является крайне опасным.

«Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО является крайне опасным», — подчеркнула Денисова.

Как заявляют адвокаты активиста, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа, активиста вывозили на краткосрочное обследование.