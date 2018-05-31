Бэби-бокс и "муниципальная няня". Что предусматривает дополнительная целевая поддержка для новорожденного

В Украине стартуют новые государственные инициативы, направленные на поддержку рождаемости, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства. Получить пакет малыша можно будет уже с первого сентября. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Владимир Гройсман отметил, что каждая семья, в которой рождается малыш, будет получать бэби-бокс для поддержки рождаемости.

Что такое бэби-бокс

"Пакет малыша" будет дополнительным к денежным выплатам, которые уже оказывают при рождении ребенка. Программу профинансируют из государственного и местных бюджетов, рассказала заместитель министра социальной политики Александра Чуркина. Ориентировочная стоимость пакета - 5 тыс. гривен. Бэби-бокс можно будет получить в родильном доме.

Будущие матери должны стать на учет, проходить медосмотр и наблюдаться у врача систематически. В украинский бэби-бокс войдут пеленки, подгузники, масло, присыпки, игрушки, специальный матрас, два вида одеял, также печатные материалы для матери.

Бэби-бокс в мире

Финляндия первой в мире ввела бэби-бокс еще в 1938 году. Благодаря такой государственной политике, которой уже 80 лет, значительно уменьшилась смертность новорожденных детей. Идею подхватили и другие страны.

Чтобы получить бэби-бокс в Финляндии, женщина должна посетить пренетальну клинику перед четвертым месяцем беременности. Программа финансируется из государственного бюджета. В финском пакете около 50 предметов для малыша: зимняя одежда, носки, подгузники, полотенце, термометр, литература для родителей и пачка презервативов. Коробку можно использовать потом, как кровать для ребенка.

Опыт Финляндии переняли и в других странах. В частности, бесплатный бэби-бокс предоставляют в Шотландии, Англии, Ирландии, Канаде, Индии. Канадский бэби-бокс содержит подгузники, салфетки, детскую одежду, пижаму. В Шотландии программа начала действовать с прошлого года.

Финляндия первой в мире ввела бэби-бокс еще в 1938 году

Пакет содержит несколько видов одеял, одежда для ребенка до 6 месяцев, а также средства для матери на период лактации. В Южной Африке, а также в странах Южной Азии, которые развиваются, действуют программы для малообеспеченных семей. Часто предоставление бэби-боксов сопровождается образовательными и медицинскими программами для родителей.

В Финляндии вместо бэби-бокса можно получить денежную компенсацию в 140 евро. Такой вариант выбрала и киевлянка Ольга Хенрикссон, которая уже почти 10 лет живет в финском городе Турку. Она родила ребенка в 2013 году и рассказывает, что в Финляндии бэби-бокс стал настоящей традицией, хотя некоторые семьи отказываются от них. Она также лично знает несколько примеров, когда семьи не покупали кровати для новорожденных, а использовали бэби-боксы.

"Многие люди берут бэби-боксы, но если в семье несколько детей, то нет необходимости. Все-таки многие отказываются, просто используют вещи старшего брата или сестры. Вещи, которые находятся в бэби-боксе, стоят примерно 300 евро", - отметила Хенрикссон.

До старта программы в Финляндии на 1000 новорожденных умирали примерно 90 детей. Сейчас смертность новорожденных в Финляндии одна из самых низких в мире - примерно два ребенка на тысячу. Впрочем, низкий уровень смертности наблюдается и в странах, где нет государственной программы обеспечения пакетами для малышей. Это Эстония, Исландия и Япония.

Что такое "муниципальная няня"

С начала следующего года в Украине заработает программа "муниципальная няня". Родители должны будут трудоустроить няню официально, то есть заключить с ней договор. Государство компенсирует украинским семьям расходы на няню. Правда, сумма будет небольшой - всего 1,5 тыс. гривен.

Заместитель министра социальной политики Александра Чуркина рассказала, что в конце года родителям будет возмещена сумма в размере прожиточного минимума в зависимости от того, сколько месяцев работала няня. Этой программой можно будет воспользоваться для ухода за детьми в возрасте до 6 лет.

Смотрите также

"Мы поддерживаем семьи, особенно те, которые имеют маленьких детей, и маме уже нужно выходить на работу. Те семьи, которые являются многодетными, и родители не успевают справляться со всеми детьми или если ребенок часто болеет. Мы обеспечиваем помощниками по уходу за детьми. В то же время мы обеспечиваем легализацию деятельности персональных нянь и повышаем уровень занятости населения, то есть создаем дополнительные рабочие места", - отметила замминистра.

С начала февраля в Украине усилили ответственность за неуплату алиментов.

Программа "муниципальная няня" подходит для ухода за детьми в возрасте до 6 лет

Благодаря изменениям в законодательство удалось вернуть 1,5 млрд гривен долгов, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Речь идет о 450 тыс. детей, получивших эти долги, которые не уплачивались годами. В среднем каждый ребенок за 4 месяца получила более 3 тыс. гривен. Более 120 тыс. граждан получили жесткие санкции в отношении выезда за границу, управления транспортными средствами, использования благ. Около 200 тыс. безответственных граждан находятся в публичном реестре, 10 тыс. таких горе-родителей объявлены в розыск, около 16 тыс. должны работать на общественно-полезных работах", - рассказал министр юстиции.

Петренко не исключает, что в ближайшее время за неуплату алиментов могут ввести уголовную ответственность. За такие законодательные инициативы уже проголосовали в первом чтении.

В Украине ежегодно рождается примерно 450 тыс. детей. Согласно данным Госстата, существенным остается превышение смертности над рождаемостью. По итогам первого квартала этого года на 100 умерших приходится 55 новорожденных. По данным ООН, уровень смертности в мире - 32 ребенка на тысячу новорожденных.