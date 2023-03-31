Объявлено подозрение. На Буковине священник УПЦ МП помогал уклонистам бежать от мобилизации — СБУ

31 марта, 15:30
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СБУ сообщила, что на Буковине священник УПЦ МП помогал уклонистам убегать от мобилизации (Фото:СБУ)

СБУ сообщила, что на Буковине священник УПЦ МП помогал уклонистам убегать от мобилизации (Фото:СБУ)

В Черновицкой области подозрение получил священнослужитель УПЦ МП, помогавший уклонистам бежать от мобилизации, сообщила СБУ в пятницу, 31 марта.

«Служба безопасности заблокировала на Буковине еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что к организации противоправной деятельности причастен помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

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«Клирик предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что было задокументировано, что в сентябре прошлого года он пообещал трем местным жителям организовать «беспрепятственный» выезд в Румынию.

По данным ведомства, при этом сообщники фигуранта якобы должны обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС. «Пунктом сбора» уклонистов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу.

«Но вместо „обещанных“ документов клиентов доставили в пограничный район и показали „зеленку“, через которую они якобы могут перейти в соседнюю страну», — говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия организатора схемы и заблокировали канал нелегальной миграции.

Клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Относительно его сообщника дело уже рассматривается в суде.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мобилизация Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП Черниговская область Подозрение

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