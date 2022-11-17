В Генштабе ВСУ назвали основные направления, куда РФ может перебрасывать свои войска после бегства из Херсона 17 ноября, 13:52 Россия восстанавливает боеспособность своих войск после бегства оккупантов с правого берега Херсонской области (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

После бегства оккупантов с правого берега Херсонской области Россия может перебросить свои войска на Донбасс для установления контроля над Донецкой областью. Не исключены также луганское и запорожское направления.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«Противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска, боеспособность и перебрасывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага «вопиющее» важно — это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои «мечты», — отметил он.

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Громов уточнил, что не исключена переброска оккупационных войск РФ также на луганское и запорожское направления. Дальше противник может снова попытаться наступать с территории Беларуси.

«Если дальше брать, его амбициозные планы, он может также попробовать проведение наступательных действий с Беларуси через территорию, например, Черниговской и Сумской областей. Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории, и мы достойно давали отпор», — отметил представитель Генштаба ВСУ.

Громов подчеркнул, что противник действительно перебрасывает свои войска на некоторые направления, но ВСУ тоже принимают соответствующие меры.

На прошлой неделе РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

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