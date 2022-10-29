Символический вывоз останков Потемкина. В британской разведке нашли признаки быстрого бегства россиян из Херсона 29 октября, 09:50 Депортация местных жителей из Херсона (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

По данным британской разведки, оккупанты заставляют жителей Херсона выезжать из оккупированного города, а также вывозят реликвии и достопримечательности. Это, вероятно, свидетельствует об их намерении ускорить выход из региона.

В сведении ведомства в Twitter говорится, что 27 октября назначенный Россией гауляйтер оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в настоящее время Херсон покинули более 70 тысяч человек.

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В среду, 26 октября, коллаборант также утверждал, что из города увезли останки русского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его гробницы в кафедральном соборе.

В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием Россией украинских земель в XVIII веке и подчеркивает вес, который Путин почти наверняка придает историческому оправданию вторжения. Этот символический вывоз останков Потемкина и перемещение гражданского населения свидетельствуют о намерении России ускорить выход из этого региона", — отметили в британской разведке.

Оперативное командование Юг сообщает, что российские оккупанты продолжают принудительно депортировать жителей Херсонской области.

В частности, вблизи Херсона россияне дали местным жителям два дня на выдворение из их домов.

В октябре на оккупированной части Херсонской области российский диктатор Путин объявил «военное положение», а саму область оккупанты закрыли на въезд. В то же время появилось много новостей о том, что власть выезжает из самого Херсона и других городов на правом берегу Днепра. Коллаборанты призывали делать то же самое и рядовых граждан, а сами взялись вывозить разные «ценности» — от памятника Александру Суворову до гроба с останками Григория Потемкина.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у кафиров не будет возможности убежать из Херсона.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям.

Президент Владимир Зеленский заявил, что слухи о бегстве российских кафиров из захваченного Херсона являются информационной атакой.