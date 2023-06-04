«Экспромт министра». Реально ли наказать мужчин, которые сбежали из Украины во время войны — ВВС 4 июня, 13:41 МВД хочет «санкций» для тех мужчин, которые смогли выехать из Украины после начала войны (Фото:Getty Images)

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что мужчин, которые во время военного положения каким-то образом выехали из Украины, должны наказать по возвращении. Эта тема взволновала общество, пишет Олег Черныш, ВВС Україна.



Киянин Микола (ім'я змінене) — призовного віку. Але він зміг виїхати за кордон після початку великої війни. Як саме — уточнювати не заведено. Зараз він у Німеччині облаштовує життя, вчить мову, знайшов роботу.

«Я не планую навіть думати вертатись в Україну. Але це скоріше через те, що давно хотів поїхати», — каже він ВВС Україна.

Проте багато з тих чоловіків, які змогли виїхати, мають іншу думку. Вони чекають кінця війни, щоб повернутись і працювати у своїй країні.

Це повернення може бути непростим.

З початку повномасштабного вторгнення Україна закрила кордон на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років. Винятки прописані в законодавстві — це, наприклад, особи з інвалідністю та батьки трьох і більше малолітніх дітей.

Як часто буває в Україні, перелік винятків згодом почав розширюватись, і за кордон на певний час змогли виїжджати артисти і громадські діячі з волонтерською діяльністю, а також чиновники у відрядження. Це призвело до скандалів, коли виявилось, що деяка частина з них поки що не планує повертатись додому, скориставшись прогалинами в законодавстві.

Крім них, є чоловіки, які незаконно перетнули кордон поза межами пунктів пропуску. Декілька тисяч таких порушників прикордонники встигли за півтора року війни відловити, але, визнають у владі, багатьом вдалося втікти.

Що з ними робити, коли закінчиться війна? МВС має відповідь — їх треба покарати.

«Це про справедливість»

Ідея очільника МВС Ігоря Клименка стала несподіванкою для його колег з уряду / Фото: Reuters

В інтерв'ю виданню РБК-Україна від 25 травня міністр Ігор Клименко заявив, що має бути закон, який встановив би покарання для тих чоловіків, які незаконно виїхали.

«Думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон».

За словами Клименка, зараз вивчається міжнародний досвід, а потім буде спільна законодавча ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради.

Але яке саме покарання буде для таких громадян? Міністр не розкрив подробиці, лише натякнув, що їм можуть в майбутньому «обмежити пересування».

«Я думаю, кожен цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон».

Водночас джерело ВВС Україна в МВС запевняє, що конкретного обрису цієї ініціативи в міністерстві немає. Фактично слова Клименка про новий закон були «експромтом» і його особистим побажанням.

«Міністр лише висловив свою думку, що це має бути. Бо для нього це питання відновлення справедливості. Ніякої конкретики щодо закону ще немає, бо там дійсно є юридичні питання, зокрема і щодо неможливості зворотної дії закону у часі», — зазначило джерело ВВС з міністерства.

Інший співрозмовник у владі заявив, що МВС ще не консультувалось з цього питання з іншими зацікавленими органами, наприклад, з Прикордонною службою. Він допускає, що Клименко мав на увазі не новий закон, а посилення відповідальності у вже діючому законодавстві про перетин кордону.

У соцмережах ініціативу здебільшого розкритикували. Крім нагадування про конституційні приписи щодо «вільного пересування громадян» і «заборони зворотної дії закону в часі», вказували на неодноразові заклики президента Володимира Зеленського до українців за кордоном повертатись додому і «запускати економіку».

«Керуючись бажанням натовпу „покарати“, отримаємо зворотній ефект: „Навіщо мені повертатись, якщо я отримаю від того одні мінуси“», — пише в своєму фейсбуці керівник піар-агентства і політтехнолог Сергій Дідковській.

Економічного розвитку України без людей не буде, зазначає він. Потрібні «мізки та робочі руки».

Погоджується з цією тезою ексміністр соціальної політики Павло Розенко. Він зазначає, що український ринок праці в кризовому стані та може ще погіршитись після завершення війни і відкриття кордонів.

Для відновлення економіки влада матиме два шляхи. Або стимулювати повернення українців з-за кордону, або залучити трудових мігрантів з Азії і Африки.

«Я — за перший варіант! Повертати наших, — наголошує ексміністр. — І жодним чином не підтримую ідей „повернути і покарати“! Не відштовхувати, не погрожувати, не закривати кордони для повернення».

Вже карають?

Хлопці призовного віку, яких прикордонники затримали 1 червня при спробі потрапити в Румунію і Молдову / Фото: ДПСУ

Однак є нюанс.

Як таке, покарання для тих, хто незаконно виїхав за кордон з початку воєнного стану, вже є.

При поверненні їх очікує «фільтрація» і покарання, щоправда, не кримінальне, а адміністративне, пояснюють у Державній прикордонній службі.

«Буває, ми виявляємо таких чоловіків, які в незаконний спосіб перетнули кордон, не через пункти пропуску, — пояснює ВВС Україна речник відомства Андрій Демченко. — Встановлюємо це, і тоді вже щодо цієї особи проводиться подальша фільтрація, щоб встановити, як саме він перетнув кордон, і притягнути його до адмінвідповідальності».

Відповідальність — від штрафу 3,4 тисячі гривень до 15 діб арешту.

Також про таких порушників інформують правоохоронців, щоб ті розкрили схеми незаконного вивозу чоловіків.

Інша справа — громадяни, які на законних підставах виїхали з України, але порушили умови, за яких їм надано дозвіл. Це артисти і користувачі системи Шлях, яка дає змогу чоловікам призовного віку виїхати, якщо вони волонтерять, перевозять гуманітарні чи медичні вантажі. Вони мають рамки для перебування за кордоном — 30 і 60 діб.

Таких дійсно неможливо станом на зараз притягти до відповідальності. Демченко каже, що прикордонники можуть тільки інформувати про такі випадки обласні адміністрації і Міністерство інфраструктури, які видають перепустки у системі Шлях.

Надалі ці органи можуть скасувати дозволи порушникам чи позбавити їхні фірми ліцензій.

Але, каже речник служби, виявлення порушників після повернення зараз не має масового характеру.

Зокрема, це пов’язано з «упереджувальною» роботою правоохоронців. А саме — виявленням схем вивозу громадян призовного віку і безпосереднім їх затриманням на кордоні.

З початку війни на «зеленій ділянці» кордону, тобто поза межами пункту пропуску, затримано 12,5 тисячі таких порушників. На КПП виявили 5,8 тисячі громадян, які хотіли виїхати за підробленими документами.

Тенденції до зростання кількості бажаючих залишити країну в Прикордонній службі в останні місяці не фіксують.

Наприклад, 1 червня затримали дев’ять громадян призовного віку біля кордону в Чернівецькій області. Восьмеро намагалися поза пунктами пропуску потрапити в Румунію, один — у Молдову.

Напередодні прикордонники виявили шість потенційних порушників на Закарпатті.

У перші дні російського вторгнення на добу фіксували 60−80 громадян, що намагались незаконно виїхати, пригадує Демченко.

Відповідальність незаконна?

Правоохоронці наприкінці травня затримали в Мукачеві осіб, причетних до незаконного переправлення. Чоловік та його пособниця за 7 тисяч доларів доправляли "клієнтів" до кордону з Угорщиною і допомагали їм залишити Україну / Фото: ДПСУ

Закон може мати зворотну дію в часі, але тільки у випадку пом’якшення або скасування кримінальної відповідальності, пояснює ВВС Україна адвокат, партнер об'єднання LegUnit Єгор Желтухін.

Покарання за дії, які вчинені на момент відсутності відповідного закону, неможливе юридично.

У своїй практиці цей адвокат в тому числі займається питанням законного виїзду українців за кордон і пов’язаними з цим проблемами.

«Водночас, треба дивитись і вивчати сам текст законопроєкту. Якщо враховувати принцип, визначений у ст. 58 Основного Закону, буде, м’яко кажучи, важко юридично обґрунтувати відповідальність для тих чоловіків, хто виїхав до набуття чинності цими нововведеннями».

Без тексту проєкту важко зрозуміти його мотиви, наголошує юрист. Желтухін припускає, що, скоріш за все, йдеться про посилення відповідальності за порушення правил перетину кордону та закону Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України.

Але знову ж, притягнення до посиленої відповідальності можливе лише для тих осіб, які порушили закон після набуття чинності змін.

«Я чув навіть про ідеї заборонити в'їзд та позбавити громадянства тих чоловіків, які виїхали за кордон після війни і які досі не повернулись», — каже адвокат.

Юрист зазначає, що різні чоловіки виїжджали за кордон за різних обставин — хтось легально, хтось нелегально. Діючих механізмів виявлення і покарання за порушення правил перетину достатньо, вважає він.

«Разом з тим вважаю, що законодавцям потрібно думати над тим, як досягти того рівня, коли закон буде рівний для всіх людей, незалежно від соціального та матеріального статусу та зв’язків, — заявляє юрист. — І відповідальність також має бути неминучою для всіх. Не треба засмічувати правове поле різними, господи прости, новелами».

Якщо вже і ухвалювати закон такого плану, наголошує Желтухін, то він має працювати щодо всіх — олігархів, політиків, артистів, а не лише проти «простих людей».

Аналоги такого закону у європейській практиці ВВС Україна не вдалось знайти. Але от в Росії влада вже придумала широкий перелік «санкцій» для власних громадян, які під час війни виїхали за кордон.

Ідеї Кремля варіюються від підвищення податків для таких росіян і аж до конфіскації їхнього майна, що залишилось у країні.