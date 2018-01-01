Показатель бедности. Почти у половины украинцев нет сбережений Сегодня, 15:57 915 Цей матеріал також доступний українською Больше всего украинцев, которые не имеют сбережений, среди тех, кому за 60

Почти каждый второй украинец не имеет сбережений и живет от зарплаты до зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, проведенного в ноябре этого года.

По сравнению с февралем прошлого года количество украинцев, которые не имеют сбережений, уменьшилось на 4%, а количество тех, кому сбережений хватило бы меньше, чем на месяц, стало меньше на 3%. Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Как экономят украинцы

Сбережения на срок от месяца до двух имеют 10% респондентов, на 3-4 месяца - 8%, а на срок до полугода 5% украинцев.

Сбережения на срок от месяца до двух имеют 10% респондентов, на 3-4 месяца - 8%, а на срок до полугода 5% украинцев

Больше всего граждан без сбережений приходится на города. В селах таких меньше.

Больше всего украинцев, не имеют сбережений среди тех, кому за 60, а меньше всего - среди 30- и 40-летних.

Также по данным опроса 43% граждан Украины считают, что безопаснее хранить сбережения в долларах. Далее с большим отрывом идет евро - 15% и национальная валюта гривна - 12%. Еще 12% украинцев не доверяют ни одной из валют, а почти каждый пятый не определился в этом вопросе.

Опрос проводился с 16 по 26 ноября этого года методом интервью. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов. Погрешность не превышает 2,5%.

Насколько украинцы бедные

Высокий уровень бедности в Украине - это следствие накопленных неудовлетворенных потребностей еще до двухтысячных годов. Об этом в комментарии Радио НВ рассказала заведующая сектором исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько.

По ее словам, если человек тратит более 60% дохода на питание, он бедный, если 80% - крайне бедный. Однако этот показатель является структурным и неоднозначным. Доходы могут остаться неизменными, а происходит перераспределение статей расходов, говорит Людмила Черенько.

Мировой стандарт расходов на одного человека около 4 тыс. 600 грн в месяц

Она также отметила, что есть несколько критериев определения бедности. В Украине такой критерий вычисляют по классическому монетарному подходу и частично немонетарному. Человек бедный, если у него нет стабильных доходов. В ЕС используют только немонетарные подходы. Бедность измеряют не деньгами, а определенным набором благ. Например, возможность через день есть мясо или рыбу, справляться самостоятельно с непредсказуемыми затратами, иметь телефон, телевизор, стиральную машину, автомобиль. Европеец беден, если у него отсутствуют хотя бы четыре из девяти благ.

"Сбережения обязательно надо иметь. Из перечня девяти, по методологии ЕС, одна из этих позиций предполагает наличие сбережений на непредвиденные ситуации. Обычно это сумма от одного до двух среднемесячных доходов. Это такая буферная сумма, которая должна быть доступна", - говорит Черенько.

Мировой стандарт расходов на одного человека - 5 с половиной долларов в день, то есть 165 долларов в месяц, или около 4 тыс. 600 грн. Если человек тратит меньше этой суммы, то считается бедным, объясняет глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Сегодня минимальная зарплата украинцев составляет 3723 грн. Это чуть больше 130 долларов.

Прожиточный минимум в Украине ровно в три раза меньше черты бедности

"Прожиточный минимум в Украине ровно в три раза меньше этой черты бедности. Очень много социальных начислений у нас начисляются, исходя из прожиточного минимума. Если посчитать объективно по сегодняшним ценам на товары и услуги, то получится так, что у нас почти все пенсионеры, кроме тех, кто имеет высокие специальные пенсии, почти все студенты, кроме студентов из богатых семей, являются бомжами. И большинство даже работающего населения, живущего за минимальную зарплату, тоже является бомжами", - говорит Новак.

Напомним, Украина вошла в тройку мировых лидеров по частоте системных банковских кризисов, сообщили в Нацбанке. За последние 20 лет кризисные явления в банковской сфере Украины случались трижды. Прямые потери всей экономики от последнего кризиса (2014-2016-го годов) составляли почти 40% ВВП.