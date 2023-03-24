Оккупанты спустя год признали потерю корабля Саратов 24 марта, 18:02 В результате украинского удара был уничтожен один из флагманов флота РФ — большой десантный корабль Саратов (Фото:ВМС ВС Украины)

В Черноморском флоте страны-террориста России спустя год подтвердили потерю большого десантного корабля Саратов.

Как сообщает Крым.Реалии, об этом заявил так называемый командир «крымской военно-морской базы» ЧФ РФ Феликс Меньков на открытии памятной доски «морякам бригады десантных кораблей». Оккупанты признали потерю БДК Саратов, а также «потери личного состава» на кораблях Саратов, Новочеркасск и Цезарь Куников. До этого страна-агрессор отрицала потери.



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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео украинского удара по российским кораблям в морском порту временно оккупированного Бердянска год назад. Большие десантные корабли Орск, Цезарь Куников и Новочеркасск получили повреждения, корабль Саратов был уничтожен.

В ВМС ВСУ сообщили, что командиры двух поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 18 кораблей и катеров.