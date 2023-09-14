Появилось видео российского корабля Минск в Севастополе после удара Сил обороны крупным планом 14 сентября, 21:03 БДК Минск в Севастополе после удара Сил обороны (Фото:скриншот видео / Def Mon / Telegram)

В Сети появилось видео, предположительно, российского большого десантного корабля Минск в оккупированном Севастополе после успешной атаки Сил обороны Украины.

Видео в том числе опубликовал в X (Twitter) OSINT-аналитик Бенджамин Питтет.



«"Слегка поцарапанный» десантный корабль крупным планом", — отметил он.



Другой OSINT-аналитик Оливер Александер отметил, что судно не подлежит восстановлению.

Видео дня

В минобороны страны-агрессора ранее фантазировали, как «полностью восстановят» БДК Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону.

Накануне в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».



В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.



Инфографика: NV

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 20 кораблей и катеров страны-агрессора и одну подлодку.

