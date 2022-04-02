Корреспондент BBC обнародовал ужасающие доказательства военных преступлений российских военных под Киевом 2 апреля, 10:19 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Отрезок трассы Е-40 вблизи Киева усеян трупами и сгоревшими машинами (Фото:Jeremy Bowen)

Кадры, на которых русские военные стреляют в мужчину с поднятыми вверх руками на шоссе под Киевом, облетели весь мир. Россиян вытеснили из этого района, и корреспондент BBC Джереми Боуэн смог увидеть страшные последствия их недолгой оккупации.

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Ми нарахували 13 тіл на 200-метровій ділянці дороги між селами Мрія та Мила недалеко від Києва.

Двоє загиблих — українські цивільні, яких вбили російські солдати. Решту ще не впізнали, вони лежать там, де їх вбили, і лише двоє одягнені в українську військову форму.

Команда ВВС побувала на цьому відрізку головної автомагістралі Е-40 лише за 10 годин після його звільнення від російських сил.

Скрізь видніються сліди боїв і сильного артобстрілу. АЗС і готель, відомий своїми спа і рестораном, лежать у руїнах. Обидві проїжджі частини вкриті вирвами й дірками від снарядів.

У зруйнованому придорожньому гаражі українські бійці міняють колесо. Вони розповіли, що росіяни були приблизно за 4 км від них і вранці відвели своїх людей і бронетехніку після запеклого бою, що тривав кілька днів.

У центрі випаленої пустки лежать тіла. Хто ці люди і як вони померли, невідомо.

Але деяких загиблих вже впізнали. Серед них — подружжя, яке росіяни вбили й залишили на дорозі 7 березня. Їхня зрешечена кулями автівка стоїть біля згорілої АЗС. Поруч — обпалені й скручені рештки тіла, яке майже неможливо впізнати. У трупа на пальці обручка. Всередині авто лежить те, що залишилося від спаленого тіла жінки, рот якої застиг у беззвучному крику.

Загибель цих людей 7 березня зафіксував український безпілотник підрозділу територіальної оборони. Підрозділ оприлюднив відео, яке потім поширили світові ЗМІ. Це викликало хвилю обурення, оскільки свідчить про холоднокровне вбивство цивільної людини, що підняла руки у класичному жесті капітуляції.

Як з’ясувала ВВС, ці тіла належать Максиму Іовенку і його дружині Ксенії. Вони їхали у колоні з 10 цивільних авто, що намагалися втекти від росіян і дістатися Києва.

Дорогою вони помітили російський танк на узбіччі. На відео з безпілотника видно, що він був позначений літерою V — одним із символів російських збройних сил. Інші авто швидко розвернулися й на великій швидкості втекли. Але машина Максима зупинилася — ймовірно, через пошкодження.

Максим вискочив і підняв руки. За кілька секунд його застрелили. Його дружина загинула у машині. В авто також був їхній шестирічний син і літня мати одного з друзів Максима. Вони вижили й наразі в безпеці, але глибоко травмовані.

Автівка подружжя згоріла, але на відео з дрона видно, що після нападу вона не спалахнула. Є припущення, що тіла і авто підпалили російські війська, щоб знищити докази своїх дій. Підрозділ надав відео з безпілотника українській владі та столичній поліції Лондона.

Наступні кілька сотень метрів можна побачити ще кілька згорілих автівок і тіл. Як саме вони загинули, невідомо. Найімовірніше, їх убив екіпаж танка або інші російські військові.

Деякі тіла залишили гнити там, де їх вбили. Інші звалили на купу й обклали шинами. Обгорілий одяг свідчить про спроби підпалити їх. Шини — легкозаймисті, тому їх застосовували для розпалювання.

Окоп, у якому стояв танк, має чітку дугу вогню по всій території, де лежать 13 тіл. Танк поїхав, а його екіпаж залишив сміття і польові пайки російської армії. Поруч у лісі стоїть щонайменше ще один танк, який згорів після влучення протитанкової ракети.

Український солдат показує нам знайдений у танку гаманець. Там лежать російські посвідчення особи, російські рублі й білоруські монети. Основний удар на північний захід від Києва завдали сили, що перейшли кордон з Білоруссю, союзницею Москви.

Поруч з підбитим танком — залишки табору із землянками, стільцями й довгим столом, заваленим рештками їжі й пиття. Все це оточене великими купами сміття, гнилою їжею й порожніми пляшками з-під алкоголю. Українські військові кажуть, що росіяни пограбували магазини на АЗС.

Поруч зі столом лежить великий болторіз. Груди розкиданого сміття зазвичай є ознакою недисциплінованості солдатів.

Українські бійці сказали, що знищили більше російської бронетехніки, і ми вирішили проїхати два-три кілометри далі.

У невеликому селі стояли спалені російський танк і два БТРи. Частина уламків ще диміла.

У сосновому лісі з обох боків дороги українські солдати копали окопи. Інші патрулювали. Чи пішли росіяни назавжди, чи ще повернуться, говорити поки що зарано.

Однак зрозуміло, що російські війська під постійним тиском українців були змушені залишити стратегічно важливу територію навколо Києва.

Мірою того, як їх відтісняють, найімовірніше, з’являтимуться нові докази загибелі мирних жителів.

Жахливі сцени на дорозі були не просто страшною смертю людей, які стали жертвами рішення президента Путіна напасти на Україну. Це — місце злочину з доказами, які необхідно зібрати й зберегти для розслідування.

За законами війни цивільні мають бути захищені, їхнє вбивство є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, що прирівнюється до воєнного злочину.

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