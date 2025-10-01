С сегодняшнего дня в Украине расширен доступ к базовой социальной помощи: кто может подавать заявки

Подать заявление на получение такой помощи можно через портал Дія (Фото: Дія)

С июля 2025 года в Украине продолжается экспериментальный проект для семей с низкими доходами. Они могут получать базовую социальную помощь — новый вид государственной поддержки, который объединяет сразу несколько видов выплат и предоставляется домохозяйствам и лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах. С 1 октября эта помощь доступна для еще одной категории заявителей .

Начиная с 1 июля за назначением такой помощи могли обратиться те категории украинцев, которые на дату обращения были получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

А с 1 октября права на базовую социальную помощь приобретают те граждане, которые не имеют права на пенсию и получают государственную социальную помощь, а также люди с инвалидностью.

Размер базовой социальной помощи определяется индивидуально. Базовый размер такой помощи составляет 4500 гривен грн. В то же время для каждой семьи размер помощи рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи:

Выплачивать помощь будут по следующим расчетам:

100% базовой величины для первого члена семьи ( уполномоченного представителя семьи, который подает заявление),

100% - для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для лиц с инвалидностью I или II группы,

70% базовой величины — для каждого следующего члена семьи.

Для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту или достигли 60-летнего возраста, но не имеют достаточного количества страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их страховому стажу и составляет:

стаж менее 10 лет — 53% от базовой величины в 4500 грн.(2385 грн);

от 10 до 20 лет — 62% ( 2790 грн);

от 20 до 30 лет — 70% ( 3150 грн);

30 и более лет — 88% ( 3960 грн);

Подать заявление на получение такой помощи можно или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, или онлайн — через портал Дія.